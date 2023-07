TORNA IN LIBERTÀ IL FIGLIO DEL RAS DEI BELFORTE ARRESTATO PRECEDENTEMENTE PER SPACCIO

Torna in libertà Francesco Piccolo , figlio dei ras dei Belforte ,coinvolto nell’inchiesta di spaccio tra Maddaloni e Capodrise , il tribunale di Napoli ha revocato anche gli arresti domiciliari.Mentre dopo la condanna del 23 settembre 2022, arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio , nei comuni di Capodrise , Caivano e Maddaloni , torna libero Angelo S.Disponendo per lui ,da quanto é stato disposto dal giudice di indagine preliminare Pasquale D’Angelo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere é stata revocata la misura cautelare per arresti domiciliari.Nella precedente inchiesta dei carabinieri vennero coinvolte 8 persone finite in manette e oltre 300 cessioni.Secondo gli inquirenti la sostanza stupefacente veniva acquistata nelle piazze di spaccio di Caivano per poi essere rivenduto al dettaglio nel casertano.L’indagine che é stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha messo in luce diversi episodi di trasporto di droga tra Maddaloni e Capodrise. Tra i catturati anche la figura del figlio di un ras dei Belforte ristretto al 41bis.