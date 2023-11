TORNA LA MAGIA DEL NATALE: AL VIA GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE LA SERATA INAUGURALE DI “ARIENZO CHRISTMAS VILLAGE

Parte ufficialmente la terza edizione di “Arienzo Christmas Village”: il Villaggio di Natale

riaprirà le porte giovedì 30 novembre. Fissati i primi tre appuntamenti, per un’inaugurazione

a metà tra tradizione e innovazione, in un’atmosfera di festa che coinvolgerà l’intero territorio

comunale. Si comincerà con la celebrazione eucaristica in onore di S. Andrea Apostolo, che

raccoglierà i fedeli nella Chiesa di Sant’Andrea, alle ore 18. Spazio ai festeggiamenti, dalle

ore 19, con la parata composta da trampolieri, giocolieri e banda musicale, che, da piazza

Sant’Andrea, circolerà lungo le strade principali del paese. Seguirà, alle ore 20, l’accensione

delle scenografiche luminarie allestite in piazza Crescenzo Guida, che, da tre anni,

richiamano cittadini e visitatori da ogni parte della Provincia. La serata potrà proseguire nelle

diverse località del Comune, con possibilità di scelta tra la pista di pattinaggio sul ghiaccio

coperta e i caratteristici mercatini del Parco Vigliotti o, ancora, in alternativa, una passeggiata

tra i vicoli storici addobbati a tema. Gli eventi, congiuntamente ad ulteriori attrattive, si

aggiungeranno, nel corso delle prossime cinque settimane, fino al 7 gennaio, grazie a un ricco

calendario pensato per tutte le fasce d’età. Il prossimo appuntamento sarà in piazza Lettieri,

sabato 2 dicembre, alle ore 20, con il suggestivo show delle “Fontane Danzanti”,

un’esplosione di luci e giochi d’acqua a cura dell’artista Elisa Dominici, nota al grande

pubblico per la partecipazione a Italia’s Got Talent. “Apriamo la terza edizione con due date

imperdibili, che promettono di stupire e conquistare i presenti – ha dichiarato il sindaco

Giuseppe Guida. È solo l’inizio di una programmazione realizzata con grande cura da

questa Amministrazione, in collaborazione con la Pro Loco. Via via, presenteremo i dettagli

delle nostre manifestazioni, senza dimenticare che la magia del Natale passa anche

attraverso la bellezza del nostro Comune”.