Torna la scuola a Montedecoro. Pronti i finanziamenti

Maddaloni – La notizia la apprendiamo dal profilo social dell’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Maddaloni. D’Alessandro, già assessore quando la scuola di Montedecoro è stata chiusa annuncia con un post che i finanziamenti ci sono. I bambini di Montedecoro presto torneranno nella loro scuola. Riportiamo le parole dell’assessore: ” Questa è la nuova scuola con annessa palestra che verrà realizzata a Via Carmignano infatti con un finanziamento di 4.980.000,00 € rifaremo l’intero plesso; inoltre è stato finanziato l’abbattimento e la ricostruzione del Lambruschini con annessa palestra per 3.900.000,00 € oltre il piccolo palazzetto dello sport nella scuola di Via Brecciame per un importo di 2.230.000,00 € e due nuovi asili nido, uno presso la scuola Don Milani per € 970.000,00 e l’altro presso la scuola in Via Feudo per € 1.736.000,00. Penso di poter dire che con i pochi mezzi a disposizione dell’ufficio tecnico abbiamo fatto bottino pieno e per questo ringrazio la giunta tutta per lo spirito di collaborazione che ha sempre dimostrato, il Sindaco che mi ha dato la possibilità di continuare come delegato a portare avanti i lavori intrapresi e i miei consiglieri di riferimento, Giuseppe Magliocca e Giuseppe Carfora che mi hanno sempre supportato nella gestione delle deleghe conferitemi”.

Come si legge anche altre scuole saranno rinnovate e saranno inoltre realizzati ben 2 asili nido, di cui uno a via Feudo.