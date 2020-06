Torre del Greco: la Polizia denuncia un 56enne di Castel Volturno in possesso di due coltelli

TORRE DEL GRECO (NA) – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza della Repubblica a Torre del Greco due persone che, alla loro vista, si sono allontanate cercando di eludere il controllo.

I due uomini sono stati bloccati ed uno di essi trovato in possesso di due coltelli, due cacciaviti ed una chiave fissa in metallo. G.F., 56enne di Castel Volturno con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.