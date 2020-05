Torre del Greco – Polizia sequestra armi nascoste sotto un albero

TORRE DEL GRECO – Nel corso della mattina di giovedì, 30 aprile 2020, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco (NA) e della sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Torre del Greco si sono recati in Via Ruggiero a Torre del Greco ed hanno rinvenute, occultate sotto un albero, una pistola mitragliatrice calibro 7 ed una pistola calibro 9.

La scoperta è stata resa possibile grazie all’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che ha avuto inizio in seguito all’arresto di Salvatore PERFETTO,, 39enne di Torre del Greco, quale presunto autore del ferimento con arma da fuoco di Antonio PANDOLFI, 25enne di Torre del Greco, avvenuto nel settembre del 2019.

Nei confronti dell’uomo, coinvolto in un vasto giro di usura ed estorsione realizzato unitamente alla compagna, è stata emessa, per questi reati, una Ordinanza di Custodia Cautelare (OCC) in carcere nel febbraio del 2020.