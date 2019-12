TOSCANI E CAMPANI,CONVEGNI SIA A FIRENZE CHE A SOMMA VESUVIANA-NAPOLI PER UNO SCAMBIO DI AUGURI.

a cura di Tacco di Chino

Napoli- I socialisti campani guidati da Ciccio Barra e quelli toscani da Filippo Vasco, si riuniranno sabato 21 dicembre per una discussione franca e serena sul futuro dei Socialisti in Italia e su una possibile riunificazione. A questi due convegni sono invitati i vertici del PSI e di altri movimenti e associazioni.

A Firenze modererà i lavori il coordinatore regionale Filippo Vasco con le conclusioni del vice Presidente nazionale di Socialismo XXI Secolo Giuseppe Giusti. A Somma Vesuviana presso l’Ada il coordinatore regionale presenterà il coordinamento campano e contestualmente traccerà le linee per una possibile riunificazione con i socialisti di Maraio e Tarantino.

La discussione moderata da Giovanni Oranges terminerà con un brindisi all’insegna di una Epinay socialista che avverrà a Genova e dove tutti i socialisti italiani sperano di riannodare i fili di una matassa, distrutta circa 25 anni fa da una Magistratura politicizzata dell’ex PCI oggi PD.

Il PSI di Maraio ha il dovere politico e morale di organizzare le Conferenze programmatiche per i Congressi Provinciali, specialmente in Campania, ove Caserta ancora non decolla come meriterebbe. Michele Tarantino sembra raccogliere frutti su Napoli e Salerno, molto di meno su Benevento Avellino e Caserta .

Sembra non aver fatto bene al partito il fatto che il segretario regionale uscente, Marco Riccio, abbia mandato a casa il compagno Francesco Mallardo . I Socialisti del XXI Secolo sono pronti – ha dichiarato il Presidente Nazionale Aldo Potenza- a un partito unico con il PSI ,magari con un simbolo arricchito da un “libro” e una “falce” , il libro per erudire i compagni del PD e la presunta sinistra italiana e la falce per tagliare i rami secchi socialisti.