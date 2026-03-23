Tra di noi. Christian Coduto presenta il suo ultimo romanzo

La città di Maddaloni prosegue il suo percorso di valorizzazione culturale con un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea. Giovedì 26 marzo, alle ore 18:15, presso la Sala Iorio della Biblioteca Comunale, si terrà la presentazione del libro Tra di noi di Christian Coduto, edito da Giazira Scritture. Coduto è al suo terzo libro, che arriva a distanza di quattro anni da “Ma perché non te ne vai?”, ed è un romanzo, rispetto agli altri due che ha realizzato, molto più doloroso, più profondo. Un traguardo raggiunto con sacrifici, costanza, e una grande e innata passione per la scrittura.

L’incontro sarà introdotto e moderato dall’assessore alla Cultura Caterina Ventrone e dall’assessore Antonio De Rosa, che dialogheranno con l’autore per approfondire i temi centrali del romanzo: la sincerità come fondamento delle relazioni, la complessità dei legami affettivi e il coraggio di affrontare la verità, anche quando è scomoda.

Come ha dichiarato lo stesso autore: “ Con “Tra di noi”. Ho fatto i conti con il mio passato. Per anni mi sono allontanato da tutto, dall’amore, dai sentimenti, solo qualche avventura, qualche piccola frequentazione. Il destino poi ha voluto che incontrassi un bravissimo ragazzo, di cui sono molto innamorato. La storia di questo romanzo, per quanto sia più breve rispetto agli altri due, racchiude però un carico di emozioni estremamente forti. Penso sia la cosa più bella che abbia scritto.”

A impreziosire la serata saranno le letture a cura di Francesca Solmone, che accompagneranno il pubblico all’interno dell’atmosfera intima e intensa del libro.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative culturali di qualità, capaci di trasformare la Biblioteca in un luogo di incontro, riflessione e partecipazione attiva.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per approfondimenti leggi la nostra intervista:

Intervista all’autore