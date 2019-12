Tradizionale concerto di Natale degli allievi del corso ad indirizzo musicale dell’I.C. “A. Moro” di Marcianise

MARCIANISE – È in programma per giovedì, 19 dicembre 2019, con inizio alle ore 20:00, nella nuova chiesa di San Giuliano intitolata a San Giovanni Paolo II in Via Clanio a Marcianise, l’oramai tradizionale “Gran Concerto di Natale” dell’orchestra degli alunni dell’Indirizzo Musicale dell’I.C. Aldo Moro. I piccoli musicisti si cimenteranno in brani di musica sacra della migliore tradizione natalizia e non solo.



Sarà anche l’occasione per mettere in mostra le eccellenze della scuola del dirigente scolastico Dott. Pietro Bizzarro, ma soprattutto per un momento conviviale ma soprattutto culturale. La kermesse dei giovani musicisti, preparati con sapienza dai Maestri Enrico Fagnoni per il pianoforte, Luigi Ciriello per il violino, Francesco Saverio Di Lillo per il clarinetto, Domenico Birnardo Giovanni De Robbio e Vincenzo Riccio per la tromba è aperta al pubblico e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Un evento che ormai per la scuola di via Tagliamento è diventato un appuntamento fisso prima delle vacanze natalizie, l’occasione per scambiarsi affettuosamente i consueti auguri.