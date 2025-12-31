Tragedia di fine anno: scoppia un petardo e muore

Ostia. Nel pomeriggio di quest’oggi, 31 dicembre, poco dopo le 17, in via Cortemaggiore, ad Acilia, periferia di Roma non lontana dal litorale di Ostia, nonostante un’ordinanza nel quale era stato fatto divieto di utilizzo dei botti, un uomo di 63 anni è stato ucciso dallo scoppio di un petardo, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori.

L’uomo, un 63enne Moldavo, secondo una prima ricostruzione, è stato investito dall’esplosione del petardo ed ha riportato gravi ferite ad un arto, al volto e al torace e gli ha procurato l’amputazione di una mano.

Il personale del 118 ha tentato invano di rianimarlo ma l’uomo era già a terra in condizioni disperate.

Sul posto sono giunte volanti dei Carabinieri della Compagnia di Ostia, che hanno isolato l’area ed avviato i rilievi e stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica e chiarire se il petardo fosse stato maneggiato dalla vittima o se l’esplosione sia avvenuta in altro contesto.