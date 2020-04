Tragedia in campagna nell’avellinese. Muore 13enne travolto dal trattore a Monteverde

AVELLINO – E’ morto Leo, il ragazzo 13enne travolto dal trattore a Monteverde, comune da 700 anime in provincia di Avellino. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì, 27 aprile 2020, in una zona rurale impervia. In un comunicato i Carabinieri parlano di incidente in campagna, in particolare in contrada San Giovanni.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, intervenuti sul posto, il ragazzino è stato travolto dal trattore ribaltatosi verosimilmente a causa della pendenza. Per lui non c’è stato nulla da fare.

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno effettuato rilievi e acquisito elementi per accertare l’esatta dinamica del sinistro.

La dinamica è in via di accertamento. Non è chiaro se il ragazzino fosse sul trattore insieme al padre, o se il mezzo si fosse ribaltato mentre era fermo. L’uomo avrebbe cercato di liberarlo, ma ha dovuto chiedere aiuto ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Il ribaltamento, a quanto si apprende, sarebbe stato causato dalla pendenza del terreno su cui si si trovava il trattore.

Il mezzo è stato sequestrato in vista degli accertamenti successivi. La giovane vittima, a quanto si apprende, abitava con la famiglia poco distante dal luogo dell’incidente, nel territorio del piccolo comune dell’Avellinese. La salma è stata trasportata all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi.