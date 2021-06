Tre italiani sognano i quarti di finale in Francia!

Quella di domani sarà una giornata di fuoco per il tennis italiano, tre italiani si giocheranno l’accesso ai quarti di finale del torneo francese. Tra i tre quello che è stato più “fortunato” con il sorteggio è stato Berrettini che dovrà affrontare Federer. Imprese molto più complicate per gli altri due, il più giovane Musetti dovrà affrontare il numero uno al mondo DjoKovic una sfida molto dura è quasi proibitiva per il giovane 19 enne, tutta via la gara andrà giocata e il nostro italiano avrà le proprio chance. Invece chi è andato malissimo nel sorteggio è stato forse il più talentuoso Sinner, il giovane tennista italiano affronterà il numero uno al mondo sulla terra rossa Nadal, nelle ultime due sfide lo spagnolo non ha mai concesso un set all’italiano, vedremo se questa volta le cose andranno in maniera diversa.