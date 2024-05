Trianon Viviani, i Tartaglia Aneuro in concerto

La musica contaminata, che attinge dalla world music e dalla musica popolare, è la cifra dei Tartaglia Aneuro.

La band sarà in scena al Trianon Viviani, sabato 4 maggio prossimo, alle 21, per il concerto di presentazione del nuovo album “Dove voglio stare”, prodotto da Full heads records.

Il concerto propone un viaggio attraverso suoni, emozioni e pensieri che parlano di amore, dolore, gioia e sogno, in un “crossover” eclettico di mondi lontani ma vicini, conosciuti dal frontman Andrea Tartaglia in svariati viaggi e incontri con artisti e persone comuni. Ecco, quindi, il folk napoletano e quello inglese che si alternano al reggae, il rap, la musica popolare, il cantautorato e la cumbia. La musica sarà contrappuntata da monologhi, sketch e poesie inedite, per offrire al pubblico una visione critica del nostro tempo.

Il gruppo flegreo, nato nel 2012, è noto anche per le collaborazioni artistiche con 99 Posse, Manu Chao, Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Le Luci della centrale elettrica, Calcutta e Clementino. Andrea Tartaglia (canto e chitarra) è affiancato da Paolo Cotrone (chitarra), Mattia Cusano (basso), Salvio La Rocca (percussioni) e Federico Palomba (batteria).

Molti gli ospiti della serata: da Daniele Sepe e Valerio Jovine, che si uniranno alla band per interpretare rispettivamente Le Range fellon e Il Sensazionale, ad Andrés Balbucea alle tastiere, il Cam quartet per gli archi, Riccardo Ferrara alla chitarra classica e Gennaro Apuzzo nei brani Sent’ancora e Tarantella finale.

Il concerto è prodotto da Graf.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. Il botteghino del teatro è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org.

