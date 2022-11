Troppe buche sulle strade d’Italia, situazione allarmante in Campania. E il meteo non aiuta.

«Le pessime condizioni meteorologiche degli ultimi giorni hanno fatto riemergere tutti i problemi

idrogeologici del nostro Paese. Tra allagamenti, smottamenti e paura, stiamo vivendo quello che in un

paese civile non dovrebbe mai accadere. A ciò si si aggiunge il peggioramento delle buche stradali, molto

spesso causa di incidenti gravissimi o mortali». Così Alberto Pallotti e Biagio Ciaramella, rispettivamente

presidente e vicepresidente dell’Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv e

dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv, esprimono insieme a Elena Ronzullo,

presidente dell’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv, la loro preoccupazione per il

peggioramento delle condizioni stradali in seguito agli avversi eventi atmosferici degli ultimi giorni.

L’attenzione è puntata sulle buche presenti sull’asfalto, ingigantite dalle copiose piogge cadute sulla

penisola.

«La situazione è critica in tutta Italia», affermano Pallotti, Ciaramella e Ronzullo «ma noi intendiamo

soffermarci sulla Campania, in particolare su alcuni comuni della provincia di Caserta, ovvero Aversa,

Trentola Ducenta, Parete, un territorio che abbiamo definito il “triangolo delle buche”. Nonostante gli

interventi fatti sulle strade, qui le buche sono ancora tantissime».

Le associazioni lamentano la disattenzione dei comuni per le strade, la carente manutenzione e pulizia,

specialmente dei tombini, che causano disastri in caso di piogge intense. «Ci chiediamo perché, quando

viene diramata un’allerta meteo, i comuni non puliscono i tombini. Il maltempo crea danni a cui, poi,

nessuno si preoccupa di porre rimedio. Le strade diventano insicure, le buche non sono visibili e sono

pericolose per il cittadino. A volte ci scappa il morto», riferiscono Pallotti, Ciaramella e Ronzullo, che

continuano: «I comuni non fanno prevenzione per rendere sicure le strade e poi avvengono le tragedie.

Chiediamo al Prefetto di Caserta di fare chiarezza sui fondi europei che i comuni di Aversa, Parete, Trentola

Ducenta avrebbero ricevuto, come si è appreso dai giornali, per riparare le strade comunali».

Se si fa prevenzione, si possono evitare tragedie simili a quella che ha colpito Ischia. «Metto a disposizione il

mio cellulare – dichiara Ciaramella – per consentire a chiunque si imbatta in una buca di segnalarla a me via

WhatsApp. Il numero è 330443441. Invitiamo i cittadini a inviarci le segnalazioni con le foto delle buche

disseminate nei territori di Aversa, Trentola Ducenta e Parete. In seguito, agiremo anche nella zona di

Napoli, dove ci sono anche altri problemi. È sempre più necessario fare sicurezza stradale, purtroppo le

amministrazioni non sono presenti tra la gente per informare, come si può amministrare così?».