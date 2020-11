Trovate 5 persone ubriache in possesso di armi e sotto l’effetto di stupefacenti a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – 5 persone sono state denunciate e 7 sono state segnalate alla Prefettura per il possesso di droga. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca, 5 persone sono state fermate mentre erano alla guida di un’autovettura sotto l’effetto di stupefacenti. Sottoposti anche all’alchool test, i 5 sono risultati positivi. Ma ad essere maggiormente di rilievo i 5 erano in possesso ingiustificato di armi. Nel corso dello stesso servizio sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, per uso di sostanze stupefacenti, 7 persone trovate in possesso complessivamente di grammi 3,37 di marijuana, cocaina e crak, confezionate in piccole dosi, sottoposte a sequestro.