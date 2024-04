Tullio Pizzorno al Piccolo teatro CTS

Alla prova d’artista, nel corso dei “giovediamoci” musicali, al Piccolo Teatro Cts di Caserta è arrivato

il turno di un altro grande musicista casertano: Tullio Pizzorno. Infatti giovedì 2 maggio alle ore

20:30 sul palco del Cts, Tullio presenterà il suo: “Autore che canta”. Non un cantautore dunque, ma un

“Autore che canta”, così lo ha definito il Maestro Lilli Greco, colonna portante della RCA Italiana degli

anni d’oro. Le canzoni di Tullio Pizzorno, di cui scrive musica, testi e arrangiamenti, sono state incise

da importanti nomi italiani ed esteri, una fra tutti: Mina. Pizzorno ha lavorato con Alberto Radius, in

qualità di autore dei testi negli ultimi 2 album del cantautore scomparso, e le sue canzoni sono state

incise e pubblicate anche da: lo storico gruppo “Collage”, Linda Valori (Festival di

Sanremo/Musicfarm), Stefania La Fauci, Erminio Sinni (Cantagiro), Niels Lan Doky (pianista jazz

internazionale – Gino Vannelli), e da altri artisti italiani e internazionali. Il genere musicale di Tullio

Pizzorno non è un genere musicale predefinito, ma “Canzone D’Autore” influenzata da funk, jazz e

sapori oltreoceano. Sul palco, oltre a Tullio Pizzorno ci saranno anche: Gino D’Ignazio (horns), Enzo

Faraldo (basso), Aldo Fucile (batteria), Andrea Giuntini (piano).