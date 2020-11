Tutelare la salute a scapito della fiera settimanale. La proposta del PD

Il Pd riprovo non condivide la gestione di questa fase e torna all’attacco con un comunicato avente per oggetto: Organizzazione fiera settimanale

​Sale a 525 il numero dei positivi nella città di Maddaloni, come si apprende dall’ultimo report aggiornato sul sito dell’ASL Caserta. Alla luce di questo dato allarmante, sintomatico dell’aggravarsi della situazione locale, tenuto conto dell’imminente svolgimento della fiera settimanale, si chiede se l’amministrazione è in grado di assicurare il distanziamento, in mancanza si chiede di autorizzare soltanto i banchi che vendono beni di prima necessità.

​In ogni caso, se la situazione continua a peggiorare, si ritiene opportuno valutare anche la sospensione temporanea della fiera settimanale.

​In un momento così cruciale, la salvaguardia della salute pubblica deve prevalere su ogni altro interesse di diversa natura, anche intervenendo in via preventiva e adottando decisioni scomode al solo fine di scongiurare ogni possibile situazione che possa aggravare le occasioni di contagio.