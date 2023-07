Tutte le Scuole del progetto Scuola Amica promosso da Unicef Italia e Ministero Istruzione e Merito

Caserta. “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” è la proposta finalizzata alla progettazione di una scuola capace di realizzare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso una progettazione partecipata di studentesse, studenti, dirigenti, docenti, personale scolastico, famiglie e comunità educante con un percorso che mira a dare piena attuazione al diritto all’apprendimento dei bambini e dei ragazzi.

Il progetto ha previsto la costituzione di apposite Commissioni Provinciali nelle quali sono rappresentati l’Ufficio Scolastico Provinciale, con dott. Simona Vitelli, il Comitato Provinciale per l’UNICEF con presidente prof Rosalia Pannitti e la Consulta degli Studenti.

Tali commissioni hanno avuto il compito di accompagnare e sostenere le scuole nell’attuazione del loro percorso verso una Scuola Amica e di valutare, a fine anno scolastico, le attività e i risultati raggiunti, coordinate dalla referente scuola Unicef Elda Cicala.

Il Progetto accoglie, inoltre, le indicazioni contenute nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, che strutturano un approccio trasversale agli insegnamenti disciplinari, coerente con i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e gli Obiettivi dell’Agenda 2030.

Queste le scuole:

Liceo “Federico Quercia” Marcianise

IAC “R. Uccella “S. Maria C.V.

ISIS “Federico Il” Capua

I.T.E. “Leonardo da Vinci” S. Maria C.V.

Scuola sec. l grado “Massimo Stanzione” Orta di Atella

I.C. Formicola Liberi Pontelatone Formicola

I.C. Macerata Campania Macerata Campania

D.D. “Linguiti” Secondo Circolo Aversa

I.C. “Aldo Moro” Marcianise

I.C. “Principe di Piemonte” S. Maria C.V.

Scuola Sec. di I Grado “San Giovanni Bosco” Trentola Ducenta

IC “Dante Alighieri” Caserta

ITS “M. Buonarroti” Caserta

I.C. Maddaloni 1 Villaggio Maddaloni

I. C. “Filippo Santagata” Gricignano di Aversa

I.C. “Rocco-cav. Cinquegrana” Sant’Arpino

S.M.S. “G. Pascoli” Aversa

I.C. “L. Van Beethoven” Casaluce

I.C. “G. Ungaretti” Teverola

Istituto Paritario “Aladdin” Aversa

ITI “F. Giordani” Caserta

I.C.S. ad Indirizzo Musicale “D. Cimarosa” – IV Circolo Aversa

I. C. “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni” Maddaloni

ISISS “G. B. Novelli” Marcianise

I.C. “De Amicis” Succivo

I.C. “F. Ruggiero” Terzo Circolo Caserta

I.C. “G. Gaglione” Capodrise