Buona la prima per la Casertana, la squadra rossoblu’ è riuscita a battere in maniera tranquilla la Mariglianese. Decisivi i gol di Turchetta, Ferrari e Paglino. Gara praticamente dominata e chiusa già nei primi 45 minuti di gioco.

Non solo però cose positive sul campo, perché il presidente ha deciso di far un bel regalo a tutta la tifoseria. Prima della gara infatti è stato presentato il nuovo acquisto della Casertana Onazi, Per lui tantissima esperienza tra serie a e champions League