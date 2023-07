Tutto pronto . Partono oggi i festeggiamenti di S.Anna.

Caserta . Mancano pochi giorni alla festa di S. Anna che , come ormai noto ,è’ molto sentita in città’ . In questi giorni i soci dell’ associazione cattolica – accollatori S.Anna , ,stanno lavorando per organizzare i festeggiamenti cercando di non trascurare nessun particolare . L’ apertura ufficiale della festa è’ prevista per oggi ,sabato 22 luglio , alle ore 17 in Piazza Matteotti proprio nei pressi della sede – Accolatori S.Anna con la “ festa del socio junior” nel corso della quale sono previste tante sorprese per i bambini .

Alle ore 20 sarà’ la volta dei soci junior che avranno modo di divertirsi anche grazie all’ esibizione di tre cantanti , il rapper Tony Mirra ( ore21) e i due neo melodici Nando De Marco ( ore 22) e Paola Pezone ( ore23).

L’ Associazione – Cattolica accollatori S.Anna di cui è’ Presidente Vittorio Suppa , sta cercando anno dopo anno , nel rispetto della tradizione , di riportare i festeggiamenti della Santa Patrona a quelli splendidi che furono negli anni passati quando i casertani ,pur di non perdersi la manifestazione di Luglio ,rimandavano di qualche giorno la partenza per le ferie.

“ Vogliamo fare in modo – ha dichiarato il Presidente dell’ Associazione Vittorio Suppa- che le serate antecedenti alla tradizionale processione prevista per il 30 luglio , siano trascorse dai casertani in piena serenità’ e in compagnia di buona musica .

Il 31 Luglio – ha continuato- i festeggiamenti si chiuderanno ancora a Piazza Matteotti con musica popolare e fuochi d’ artificio. Quest’ anno – ha concluso il Presidente Suppa- ritornerà’ la festa sul Corso Trieste , infatti grazie alla collaborazione di Don Andrea Campanile, Parroco del Santuario – S.Anna , siamo riusciti a ricreare il comitato – festa che ha voluto fortemente riportare , così’ come accadeva negli anni passati. , i festeggiamenti della Santa Patrona su una delle arterie principali della città’.