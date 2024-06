UCCISI IN STRADA I FRATELLI MARRA DINO

Succivo, 15 giugno – La tranquilla routine della cittadina è stata scossa oggi da un tragico duplice omicidio. Marco e Claudio Marrandino, rispettivamente di 39 e 29 anni, sono stati freddamente assassinati verso le 14 all’uscita dell’Asse mediano, mentre erano a bordo della loro auto.

Le Vittime

Marco Marrandino, avvocato ed ex presidente del consiglio comunale di Cesa durante la consiliatura di Cesario Liguori dal 2012 al 2015, e suo fratello Claudio, imprenditore nel settore edilizio, erano entrambi originari di Cesa. Marco è stato trovato morto a circa cinque metri dalla loro BMW bianca, mentre Claudio è stato rinvenuto all’interno del veicolo. Entrambi i fratelli sono stati uccisi con colpi alla testa, un chiaro segno che l’assassino voleva assicurarsi che non sopravvivessero.

Le Indagini

I carabinieri di Marcianise sono immediatamente giunti sul luogo del delitto, avviando le indagini. La principale pista seguita è quella di una ritorsione legata a una vendita all’asta giudiziaria, anche se non si esclude una lite per motivi di viabilità. L’azione, descritta come fredda e calcolata, sembra essere stata pianificata nei minimi dettagli. Le forze dell’ordine hanno confermato il fermo di un uomo, ma i dettagli sull’identità del sospettato non sono ancora stati resi noti.

Reazioni della Comunità

La notizia del duplice omicidio ha scosso profondamente le comunità di Succivo e Cesa. Marco Marrandino era una figura conosciuta e rispettata per il suo passato politico, mentre Claudio era noto nel settore edile. Numerosi messaggi di cordoglio e incredulità sono stati espressi da amici, colleghi e conoscenti delle vittime, tutti colpiti dalla brutalità dell’accaduto.

Le indagini proseguiranno per fare luce sui motivi che hanno portato a questo efferato crimine. La comunità locale, intanto, resta in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che giustizia venga fatta per i fratelli Marrandino.