Ufficiale: nasce a Caserta un nuovo comitato di commercianti

Caserta. Si è svolta ieri, presso il locale “Vieux Carrè” l’assemblea costituente di un nuovo Comitato di commercianti, denominato “Comitato Centro Storico Caserta”.

L’idea di riunire, ancora una volta, le attività commerciali in un’associazione è partita da Antonio De Falco che, nell’anno 2021 insieme a Raffaele Porrino e Vincenzo Tramici, ha dato vita al Comitato “Antica Via San Carlo”, diventato, poi, con il tempo, un esempio di Movida sicura, rilassante e divertente.

Al primo incontro, presenziato dallo stesso De Falco e Linda Rea, hanno partecipato e aderito da subito le seguenti attività:

Marcellino Pane e Vino, rappresentato da Pasquale Cuccaro

After Graff di Giuseppe Tammaro

Las Vegas, rappresentato da Pasquale Colandrea

I Frat ind’ o vin di Marco Pisano

Vieux Carrè di Beniamino Fusco

Stravino di Raffaele Stravino

Cocktail Lab di Enzo Cunto

Ai partecipanti è bastata un’ora di riunione per trovare una strada comune da percorrere, che ha come obiettivo finale quello di rilanciare il centro storico, partendo da Via Redentore, Piazza Ruggiero, Passaggio Pio IX, Passaggio Angela Cecilia Marvasi, Via Pollio e Via Alois.

“Quando Pasquale Cuccaro mi ha proposto di costituire un nuovo Comitato di commercianti – ha dichiarato Antonio De Falco – non ci ho pensato due volte. Chi mi conosce sa benissimo quale sia la mia visione della Città ed ho subito messo in campo lo stesso identico modus operandi che ho usato nel 2021 insieme a Porrino (attualmente Presidente) e Tramici per la nascita del comitato “Antica Via San Carlo”. A tal proposito c’è già un accordo con Porrino per collegare, successivamente, i due comitati che, senza dubbio, hanno lo stesso nobile obiettivo.”

“Ho accolto con enorme entusiasmo la proposta di De Falco di collaborare alla nascita del Comitato “Centro Storico Caserta” – ha dichiarato Linda Rea – . Ritengo sia fondamentale attuare un modello di collaborazione che si distingua per la capacità di creare aggregazione e occasioni di crescita per il territorio, diventando un esempio di movida sana e sostenibile.”

L’assemblea ha deliberato all’unanimità la nomina di Beniamino Fusco in qualità di Presidente e Raffaele Stravino in qualità di Vice Presidente e Tesoriere del Comitato.

Il Presidente, Beniamino Fusco, ha fatto sapere, da subito, che il Comitato è aperto a nuove adesioni da parte di tutti coloro i quali hanno a cuore il bene e la rinascita del commercio e dell’intera Città di Caserta.