UIL,Trasformazione rapporto di lavoro da part time a full time

Fin dall’inizio della stabilizzazione dei lavoratori ex lsu, la Uil Fpl provinciale ed aziendale ha portato avanti una concreta ed incessante azione sindacale per l’incremento delle ore di lavoro a loro favore.

Non è stato un percorso semplice ma alla fine, grazie anche alla sensibilità ed alla disponibilità del Commissario Prefettizio Dott. Ciro Silvestro, l’obiettivo è stato raggiunto. Difatti, la delibera relativa al piano occupazionale in corso di pubblicazione, prevede per tutti i dipendenti del Comune di Marcianise ex lsu il passaggio da part time a tempo pieno. La Uil Fpl richiede di rendere attuativo l’ultimo passaggio burocratico affinché con immediata decorrenza i lavoratori interessati possano stipulare il contratto che sancisce definitivamente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.