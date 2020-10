ulta positivo al Covid-19 il sacerdote della parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Santa Maria Capua Vetere, Don Gennaro Fusco

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Risulta positivo al Covid-19 il sacerdote della parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Santa Maria Capua Vetere, Don Gennaro Fusco. Il sacerdote, appartenente all’Arcidiocesi di Capua, afferma sui social: “Sono stato eccessivamente prudente e scrupoloso, ho sempre usato la mascherina, ho mantenuto le distanze e ho usato continuamente l’igienizzante per le mani, fino a consumarle. Nonostante ciò sono positivo al Covid-19“. Ad ora, Don Gennaro non ha gravi sintomi ma da domenica ha avuto la febbre a 37.5° ed ha avvertito, nei giorni precedenti, dei dolori alle ossa accompagnati da una forte debolezza e mal di testa.

“Da domenica pomeriggio sto chiuso in casa – continua don Gennaro Fusco – Per gli incarichi che ricopro, sono entrato in contatto, quotidianamente, con tantissime persone. Per cui, al fine di arrivare a tutti, senza aspettare la ricostruzione dei miei contatti, che potrebbe causare ritardi assurdi, a motivo del mio senso di responsabilità, ho comunicato la mia positività al Covid-19 sui social. Coloro con i quali sono stato in contatto in questi giorni sono tenuti a contattare il proprio medico di famiglia e riferirgli le modalità e i tempi in cui siamo stati prossimi. Mi dispiace tantissimo aver creato disagio e ansia, con la speranza che tutto si risolva nel miglior modo possibile“. “Dobbiamo stare tutti sereni, ricordando sempre che il Signore tutto trasforma in bene“, conclude don Gennaro Fusco.

Ad ora, la parrocchia San Bartolomeo Apostolo resterà chiusa fino a lunedì 2 novembre per la sanificazione e per la quarantena del parroco.