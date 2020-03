Ultima ora. Caso sospetto di Coronavirus al pronto soccorso di Caserta

Di Alessandra Carcatella

Caserta. Un concittadino di via Tescione nel primo pomeriggio, si sarebbe recato al reparto di prontosoccorso, da qui giunge la notizia di un possibile caso di Coronavirus. Primo focolaio campano? Attendiamo accertamenti nelle prossime ore. Al momento il tampone è sotto analisi al Cotugno di Napoli. Diversamente da quanto leggerete in giro, il reparto di prontosoccorso non è stato blindato a causa del paziente, bensì la nostra struttura ospedaliera già attrezzata di una zona apposita separata dal resto degli ambienti ha accolto l’individuo, d’altronde le attivitá ospedaliere stanno proseguendo senza ripercussioni sugli altri pazienti.