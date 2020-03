ULTIMA ORA – Il messaggio del sindaco di Santa Maria a Vico in merito al primo decesso di un concittadino per Covid-19

SANTA MARIA A VICO – «In un momento così delicato, in cui ognuno sta facendo il massimo per superare questa emergenza, mi addolora profondamente dover annunciare un così triste evento. Dopo una lunga notte di ripetuti contatti e richieste di delucidazioni, ci giunge dall’Ospedale civile di Caserta, l’ufficializzazione del decesso per Covid-19 di un nostro caro concittadino.

Alla famiglia, a nome mio e dell’intera comunità, esprimo le più sentite condoglianze per questa dolorosa perdita. In serata, sarà mia premura, comunicarvi ulteriori aggiornamenti». Il Sindaco Andrea Pirozzi