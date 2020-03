ULTIMA ORA – Primo caso di Coronavirus accertato a San Nicola la Strada, la paziente è ricoverata all’ospedale di Maddaloni

SAN NICOLA LA STRADA – Il Sindaco Vito MAROTTA, stamattina, martedì 24 marzo 2020, ha convocato una riunione straordinaria del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso la sede del Comando della Polizia Municipale, in Via Paul Harris, in quanto, nella serata di ieri, martedì 23 marzo 2020, è stato avvisato dalla Protezione Civile regionale, prima, e dalla ASL di Caserta, successivamente, che una donna residente in San Nicola la Strada era stata ricoverata presso l’Ospedale di Maddaloni in quanto è stata trovata positiva al test del COVID19.

Prima della riunione del C.O.C., il primo cittadino ha inviato un ideo messaggio a tutta la cittadinanza sannicolese che ha sentito telefonicamente il Direttore Sanitario del nosocomio di Maddaloni che lo ha rassicurato circa lo stato di salute della signora e che la stessa è ricoverata presso il reparto di Medicina. Il sindaco ha rassicurato tutti dicendo che la donna non si trova in condizioni critiche ed ha poi contattato i familiari della stessa che, sin dall’inizio del mese di marzo hanno osservato tutte le prescrizioni dettate dalla Giunta regionale della Campania.

Ciò nonostante, il primo cittadino ha chiesto formalmente all’ASL, in via precauzionale, che venissero effettuati i tamponi a tutti i familiari della donna. Ha, infine, concluso ribadendo che questo è il momento della solidarietà ed a nome di tutta l’Amministrazione comunale, di tutte le sue articolazioni amministrative, e dell’intera cittadinanza sannicolese, ha fatto loro sapere di seguire da vicino l’intera vicenda e che sono a loro disposizione per qualunque cosa avessero bisogno. Sulle chat cittadine in molti hanno chiesto al sindaco di conoscere dove è residente la signora, manco fosse un’untrice.

A questo punto, il Sindaco ha sentito la necessità di pubblicare un post sulla propria pagina FB che di seguito pubblichiamo: “Voglio fare alcune precisazioni sul caso del ricovero per Coronavirus di una nostra concittadina: ai primi sintomi sospetti, i familiari stessi hanno immediatamente adottato le misure di isolamento e le precauzioni previste. In ogni caso, il Servizio sanitario ha avviato la ricostruzione dei possibili contatti per monitorare e sottoporre ad eventuali accertamenti tutte le persone a rischio. Tutto questo lavoro sta avvenendo con il massimo impegno, ma sottotraccia e in forma assolutamente anonima e riservata.

Quella stessa riservatezza che ognuno di noi vorrebbe veder rispettata se dovessimo incorrere in una simile disavventura. Mi rivolgo a tutti i concittadini, ma soprattutto a chi è impegnato professionalmente o per passione nell’informazione, nei canali social, nel mondo dell’associazionismo, del volontariato, per un invito a giungere a conclusioni solo dopo un’attenta verifica che ribadisco si sta compiendo. Non ci sono untori a cui dare la caccia, possiamo e dobbiamo proteggere la sicurezza di tutti, adoperandoci uniti, nella stessa direzione”.