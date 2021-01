ULTIM’ORA: Chiusa la scuola di via Roma

Maddaloni. Sono 2 o forse i più i contagi nella scuola di via Roma a Maddaloni. Pertanto la scuola primaria dell’I.C. ” Maddaloni 1 – Villaggio” sarà chiusa fino al 24 gennaio. La sospensione delle attività in presenza riguarda le classi I, II e III che sarebbero dovute tornare lunedì. Docenti e alunni in quarantena fiduciaria e si procede con le sanificazioni del caso. La scuola dell’infanzia, non coinvolta dai contagi, continua, al momento in presenza.

Il tutto chiaramente concordato con il sindaco, autorità competente deputata alla chiusura delle scuole.

