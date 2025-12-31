Ultim’ora: palazzo di vetro in fiamme

Caserta. Nonostante la Commissione Straordinaria, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, abbia emanato un’ordinanza che prevedeva il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, in questi momenti, a seguito dello scoppio di materiale pirotecnico, in zona Inps un’autobotte dei Vigili del Fuoco sta domando un incendio divampato presso il Palazzo di Vetro.

È esploso uno dei vetri delle finestre ed i Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza la zona.

Al momento non sembrano registrarsi feriti.