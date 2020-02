ULTIM’ORA – Rubati i 4 pneumatici ad un’auto nuova in Via Trieste

SAN NICOLA LA STRADA – “Meno male che San Nicola c’è”. Potrebbe essere questo il “refrain”, il “ritornello” al quale ogni corrispondente di una qualsiasi testa giornalista dovrebbe essere grato. Infatti, la Città di San Nicola la Strada è “un pozzo senza fine” per quanto riguarda “la cronaca nera”. Ma, vi posso assicurare, che non è affatto semplice per un cronista per giunta residente in San Nicola la Strada, raccontare questo continuo stillicidio senza essere considerato “un disfattista”, “un non amante della propria Città”, ma, purtroppo debbo raccontare la verità per cercare di smuovere le coscienze di chi governa, di chi è detentore della sicurezza cittadina.

All’alba, vi posso garantire che erano da poco passate le 5:30 del mattino, un nostro lettore è uscito di casa per recarsi al lavoro e in Via Trieste, a poca distanza dalla stazione dei Carabinieri di San Nicola la Strada, si è imbattuto in una situazione che oramai a San Nicola la Strada è diventata di “routine”: l’asportazione delle 4 ruote di un’auto nuova, in questo caso una FIAT LANCIA. Non si contano i furti nei grandi condomini specialmente nei “box”, “cantinole”, “garage”, in abitazioni, e neppure lo spaccio di droga, specialmente nella Rotonda Ovest, e i furti continui delle “quattro ruote” in dotazioni alle autovetture.



Questa volta in Via Trieste, dove nel corso della notte approfittando anche del fatto che la zona è poco sorvegliante, ignoti malviventi hanno trafugato l’intero “treno” di gomme. Per i cittadini sannicolesi è uno “stillicidio continuo” al quale non sappiamo porre un freno. Ad agire sono senz’altro dei professionisti, un lavoretto di cinque minuti nel cuore della notte con avvitatori elettrici silenziati.

I residenti sono “infuriati” e non ce la fanno più. La Sicurezza, la nostra sicurezza, nessuno è in grado di assicurarla, ci dicono, quelli del Ministero dell’Interno, che la sicurezza zero non esiste, nonostante le decine di telecamere del sistema di video sorveglianza attive in Città.