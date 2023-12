Ultim’ora scontri fra i tifosi Foggia Casertana sospesa per circa mezz’ora

Caserta.Brutto momento di calcio allo stadio Pinto dove le tifoserie del Foggia e la Casertana sono entrate in contatto alla fine dei primi 45 minuti di gioco dandosela di santa ragione .

I tifosi del Foggia , circa 300 , hanno avuto un atteggiamento provocatorio sin dai primi minuti quando si sono resi protagonisti di un lancio di fumogeni verso il settore dei tifosi rossoblu’.

Per l’ intera frazione di gioco si sono alternati sfottò’ che poi alla fine del primo tempo sono degenerati .

Per onore di cronaca il risultato parziale e’ 2 a 0 in favore della casertana che ha dominato in lungo e largo la partita .