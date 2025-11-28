Un abito olimpico in seta di San Leucio per l apertura dei giochi olimpici

Un abito olimpico in seta di San Leucio donato per l’apertura dei Giochi Olimpici, la partnership tra

Assume una dimensione internazionale la partnership tra il liceo Artistico San Leucio, capofila della rete dei licei artistici campani, e CNA Campania Nord: gli studenti del prestigioso istituto casertano, accompagnati dalla dirigente scolastica Immacolata Nespoli, dalla dirigente di CNA Campania Nord Annarita De Blasio e dal presidente degli Orafi CNA Campania Nord Romualdo Pettorino hanno partecipato all’accensione della fiamma olimpica ad Olimpia per i giochi invernali. La delegazione ha donato un abito olimpico in seta di San Leucio con inserti in gioielli realizzato nell’ambito del progetto di formazione scuola-lavoro sottoscritto tra CNA Campania Nord e il San Leucio. L’abito ha conquistato i presenti per la qualità della dei tessuti e l’originalità del design confermando come l’intesa consolidata tra il liceo artistico e la Confederazione degli artigiani funzioni. Sul punto è chiarissima la dirigente Nespoli. «L’obiettivo della nostra scuola è quello di far sviluppare la creatività dei nostri studenti per trasformarla in lavoro nell’ambito dell’artigianato di qualità una volta ultimato il percorso di studi – ha sottolineato – in CNA Campania Nord abbiamo trovato una sponda istituzionale preziosa in questo compito in quanto capace di accompagnare i nostri ragazzi nel loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro». La dirigente scolastica ha evidenziato come i ragazzi abbiano brillato nel corso delle manifestazioni che si sono svolte in Grecia. Soddisfazione è stata espressa anche da CNA Campania Nord. «Le giornate in Grecia sono state una preziosa vetrina del nostro territorio e hanno dimostrato le enormi potenzialità che ha il nostro artigianato locale – ha spiegato Annarita De Blasio – il lavoro che stiamo facendo con le scuole e con un’eccellenza come il San Leucio stanno dando i loro frutti. Stiamo costruendo il ricambio generazionale portando non solo l’artigianato nelle scuole, ma dando una dimensione diversa ai progetti di formazione scuola lavoro che per i ragazzi stanno diventando opportunità di crescita uniche». L’esperienza in Grecia ha avuto anche un’enorme valenza istituzionale per CNA Campania Nord che ha stretto solidi rapporti con il sindaco di Olimpia Aristides Panagiotopoulos come dimostrato anche da alcune pubblicazioni sulla stampa ellenica. «Quello costruito con il San Leucio è un modello formativo vincente – ha sottolineato il presidente degli Orafi Pettorino – il ponte istituzionale costruito grazie anche alla scuola con le istituzioni greche sarà fondamentale per sviluppare nuovi assi per i nostri artigiani con i quali puntiamo ad aprire nuovi spazi di mercato e nuove collaborazioni in terra ellenica». Nel buon esito dell’esperienza in Grecia un ruolo importante l’ha giocato Viaggi&Co Esperienza di Mondo, l’agenzia di Benevento che ha curato in ogni minimo dettaglio il soggiorno, dagli spostamenti all’alloggio offrendo a tutti elevati standard di servizi.