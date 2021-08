Un Borgo di Libri – Settembre al Borgo, pronto un weekend di grandi appuntamenti a Casertavecchia

Se ancora tutto tace sul fronte Settembre al Borgo, con la direzione artistica affidata ancora una volta ad Enzo Avitabile unica notizia certa, non altrettanto si può dire per Un Borgo di Libri, pronto ad entrare nella sua fase più calda.

La rassegna a focus letterario legata al Festival, curata da Luigi Ferraiuolo, ha già aperto la sua programmazione sabato 28 agosto con l’anteprima Africa del Nord, un progetto fotografico di Patrizia Posillipo sviluppato in Marocco.

Il programma, però, è ancora ben folto e il borgo di Casertavecchia si prepara a vivere un weekend di incontri con gli autori ed altri ospiti di rilievo.

Si riprende infatti venerdì 3 settembre alle ore 20.00 con L’omicidio Attanasio – morte di un ambasciatore di Matteo Giusti, dedicato all’uccisione del diplomatico italiano in Congo dello scorso febbraio; a seguire alle 21.00 La vendetta del Boss: l’omicidio di Giuseppe Salvia di Antonio Mattone. Per entrambi la location è la splendida Cattedrale di Casertavecchia.

Due gli eventi di sabato 4 settembre, stavolta in Piazza del Duomo, con I prigionieri: la storia di Giuseppe Taliercio di Pierluigi Vito alle ore 20.00 e La processione dei fantasmi di Gianluca Lioni alle 21.00.

Sono ben tre, invece, gli appuntamenti di domenica 5 settembre, ancora in Piazza del Duomo.

Si parte alle 19.00 con Loro di Caserta di Ignazio Senatore, a seguire Cercando Beethoven di Saverio Simonelli alle 20.00 e chiusura con La Divina Commedia in Napoletano, con Marilena Lucente, Roberto Solofria e Ilaria Delli Paoli, che si inserisce tra gli eventi tributo in tutta Italia per il 700° anniversario della morte del Sommo Poeta.

Per l’ingresso agli incontri è necessaria la prenotazione, effettuabile con un link dalla pagina Facebook della kermesse Un Borgo di Libri – Settembre al Borgo, con l’hashtag #prenotazioniopen.