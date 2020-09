“Un’ Estate da BelvedeRE”si chiude con il botto.

Caserta. Si è conclusa ieri , martedi’15 settembre, la IV edizione di “Un’ Estate da Belvedere” La Kermesse estiva della quale è Direttore Artistico Massimo Vecchione.

Comicità e musica un binomio che ancora una volta ha sancito il successo di una manifestazione che è divenuta con il tempo una vera e propria eccellenza del territorio. Massimo Vecchione con un post diffuso in rete ha voluto ringraziare tutti ma proprio tutti.

” Abbiamo avuto il coraggio di osare come sempre – si legge nella nota- di provare a tornare a vivere Tutti insieme !!! Molti hanno avuto coraggio , altri hanno preferito non venire , molti hanno fatto il tifo per noi altri hanno remato contro , io ringrazio tt quelli che ci hanno supportato , quest’anno e’ stata più dura che mai sotto tutti i punti di vista !!! Ma alla fine e’ fatta , e io e Monica dobbiamo ringraziare tutti , io a partire da Monica stessa ❤️ , il mio amore la mia forza la parte migliore di me Grazie di tutto vita mia , passiamo a Enzo Bruno che mai come quest’anno mi ha sostenuto in ogni momento senza di te qts anno sarebbe stata durissima , la comunicazione Francesca Caruso e Nicola Carchia grande spirito di sopportazione , Mario Proto sempre pronto a correre appresso alla mia testa 🙏🏻,@ Raffaele e Francesco che facendo sempre casino 😂 mi hanno dato una grossa mano in tutto , Arianna e family precise e puntuali Naomi sempre seria e ordinata nello svolgere il suo compito , la signora Francesca Esposito e Monica Scialla tutto brillava in ogni angolo , la sicurezza con Luca Saverio Colurciol’ormai mai inseparabile compagno di avventura Antonio Maisto e Nicola Gentile la luce, il grande Giuseppe Giaquinto per me n. 1 , il mio amico del cuore Antimo Caturano , Lucio Sorrentino il super Visor con l’immancabile Michele Sorrentino , Nicola Papale, L’ing Salvatore Fusco autore di un progetto perfetto che ha fatto quadrare tutto alla perfezione (che mi ha dato una profonda delusione dal punto di vista personale che cmq avremo modo di chiarire ) ma che non posso nn ringraziare per il lavoro svolto, Antonio DE Falco e lo staff di BelvedereNews.net onnipresenti , la croce rossa i vigili del fuoco , i vigili urbani , l’amministrazione comunale, inoltre ringrazio , Alessio Desgro che ha deciso di essere con noi in qst avventura e ha portato una tappa del CMF qui al Belvedere , Mimmo Brandi con Vincenzo Salemme, Luigi Salvo con l’amico Biagio Izzo , Claudio Malfi con I DITELO VOI e Peppe Iodice , Francesco Procopio , Monica e Enzo degli Arteteca , tutti insieme siamo stati artefici di un miracolo , tutti insieme abbiamo avuto il coraggio di dare un calcio a qst periodo di merda tutti insieme abbiamo avuto il coraggio di tornare al nostro lavoro , di tornare a sorrideresoprattuttouto di tornare a vivere !!!!

In fine devo ringraziare il vero motore del

Festival , i miei sponsor: Ppg srl , Etes , Radio Marte , dogana golosa , Comi , nee energy di Donato Aspromonte, Leucio , Dell’Aquila Nicola Pneumatici , Cucinando Caserta , D’Angelo e partner , Il monfortino ,Vovo Pacomio , Buanne s.r.l , @irtet di Gennaro Presutto, Qatar costruzione , Antonio Luserta , innova , Caseificio La NUOVA Riccia, @scuola di formazione costa di Davide Costa , Raffaele Cioffi , laboratorio San Carlo e tanti altri che hanno contribuito senza voler essere menzionati . , senza di voi non sarei mai riuscito a fare nulla , vi amo Grazie !!!

Adesso tutto e ‘ finito Ci rivediamo l’anno prossimo con l’augurio che tutto sia ancora più bello e con l’invito a chi ci ha ostacolato di continuare a farlo perché ci caricate più che mai , ma non riuscirete mai a fermarci !!!!

Saluti Il Vecio !!!!