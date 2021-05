Serviva una vittoria importante leti all’l’Avellino contro il Sudtirol per stare tranquillo nella gara di ritorno, la vittoria di ieri per 2-0 e’ un ottimo risultato ma che non garantisce la semifinale. Decidono la gara Santaniello e l’ex Casertana Tito. Nelle altre sfide deludono Alessandria e Catanzaro mentre il Padova chiude il discorso già nella gara di andata vincendo per 1-3.