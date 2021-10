Un grande Lebrom James non basta hai Lakers. I Warriors sbancano Los Angeles

Con le due gare giocate nella notte è cominciata ufficiale la nuova stagione di Nba. Parte bene la stagione dei campioni in carica, Milwaukee vince 127 a 104 contro Brooklyn. Decisici i 32 punti di Antetokounmpo e i 20 punti di Middleton. Male invece la partenza dei Lakers che nonostante i 34 punti di James e i 33 di Davis, deve arrendersi hai Warriors. Per gli ospiti solito grande protagonista Curry con 21 punti e People per lui 2o punti

Risultati della notte: Milwaukee-Brooklyn 127-104, Lakers-Warriors 114-121