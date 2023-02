Un nuovo detective si affaccia nel panorama letterario italiano

Sabato 25 Febbraio alle ore 18 presento a Santa Maria CapuaVetere alla libreria Spartaco La morte e il Mago di Marco Castagna. Un nuovo detective , Bolla ci appassionera ‘ con le sue vicende. Sui generis perche’ indovino e cartomante ci guidera’ nell’arcano dei suoi tarocchi.

Mi accompagneranno in questo viaggio Giuseppe Romanelli e Annabella Esposito soci come me del Salotto letterario di Alterum di Titti D’Abbraccio .

Un cross over di cultura tra Quercus vitae, Alterum e Spartaco Edizioni.