Un positivo a scuola, chiude l’intero plesso fino a Marzo

Nelle ultime due settimane c’é stato un incremento di casi positivi in tutto il territorio campano, soprattutto nell’ambito scolastico.

Situato in via Rossini, è stato chiuso il Quinto Circolo Didattico di Caserta a causa di un positivo al Covid-19 tra il personale scolastico. Il dirigente Francesco Mezzacapo ha così disposto la sospensione delle lezioni nel plesso e invitato gli alunni a continuare il programma scolastico attraverso le piattaforme per seguire le lezioni da remoto.

Secondo le indicazioni fornite ai genitori, il plesso resterà chiuso almeno fino alla fine di febbraio per poi riaprire, una volta terminata la procedura di sanificazione, a marzo.

È stato attivato anche il protocollo sanitario con l’Asl di Caserta che dovrà decidere se e chi sottoporre a tampone tra personale scolastico, docenti ed alunni.