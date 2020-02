Una bella Casertana non riesce a sbancare Catanzaro, finisce 1-1

Una partita bella e divertente quella tra Casertana e Catanzaro. La squadra di mister Ginestra sblocca la partita con il gol di Zivkov. Il Catanzaro riesce a pareggiare al 35′ con Tulli. Nella ripresa i falchetti sprecato tante occasioni per passare in vantaggio. Sicuramente questa è stata la miglior Casertana di questo inizio di 2020, certo i falchetti continuano a non vincere ma se consideriamo la forza dell’avversario, più le assenze è stata sicuramente una grande impresa fare punti a Catanzaro.

Risultati: Teramo-Monopoli 0-3,Vibonese-Viterbese 3-2, Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1, Catania-Reggina 0-0, Catanzaro-Casertana 0-0, Avellino-Cavese 16/02, Bari-Picerno 16/02, Paganese-Rieti 16/02, Potenza-Rende 16/02, Ternana-Virtus Francavilla 16/02.

