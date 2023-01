MADDALONI – Potrebbe essere una traccia di un tema o un titolo di una rivista illustrata, oppure uno slogan che mette grazia nel mondo dei piccini di ogni età, invece è una mattinata di festa fatta di sport per i fanciulli che vivono con una disabilita nuova o cronica terribilmente difficile che si riesce a superare soltanto grazie all’amore della famiglia, operatori e le tante associazioni che ininterrottamente e senza un cenno di stanchezza combattono per integrarli nella quotidianità e in una vita raggiante. Sabato 7 gennaio a Maddaloni, località in provincia di Caserta nello spazio verde (autentica palestra all’aperto) “I passi dello Sport” l’ASPAL (Associazione Sportiva Presidenti Atletica Leggera) assieme a realtà associative sportive e quelle che operano in aiuto di chi vive con la disabilita del territorio mette in programma “Una giornata speciale per bambini speciali” per far vivere con giochi e prove di sportive le capacità e abilità in una condizione semplice e felice.

GIOVEDI 5 gennaio alle 18.30 sulla pagina FACEBOOK di New radio network e sul sito www.newradionetwork.com tutti i dettagli della manifestazione.