Una giornata speciale sotto il segno dell’inclusione con Luca Trapanese.

Pietramelara – I borghi dell’alto casertano rivivono anche grazie a forma di turismo alternativo, come quelle del turismo sociale ed inclusivo. Un modo nuovo per far conoscere il territorio attraverso iniziative di grande spessore sociale e fine sensibilità- Questo è lo spirito con cui l’ APS Pro Loco Pietramelara e l’Amministrazione Comunale hanno organizzato per domenica 27vnovembre una giornata con gli utenti del Borgo Sociale di Ameglio e Luca Trapanese. Luca Trapanese è da tempo il simbolo di una battaglia di grande attualità. Come è noto, infatti, l assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli è padre single di Alba, figlia adottiva affetta dalla sindrome di Down.

Un’iniziativa incentrata sull’inclusione che permetterà di trascorrere una domenica nel borgo a grandi e piccini in un clima di festa e socializzazione.

I dettagli nella locandina: