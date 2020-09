” Un’estate da BelvedeRE” . Mercoledi’ tocca a Francesco Procopio

Caserta. Tutto pronto per la ripresa di ” Un’Estate da BelvedeRE” , Rassegna teatrale della quale è Direttore Artistico Massimo Vecchione.

Mercoledi’ 9 settembre 2020, ad esibirsi nella splendida location del Belvedere di San Leucio sarà il noto attore Francesco Procopio che delizierà tutti quelli che sceglieranno di trascorrere una serata all’ insegna della spensieratezza e dell’ allegria.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20,30, per tutti sono previsti posti a sedere nel pieno rispetto delle norme Anti-Covid emanate dallo Stato e dalla Regione Campania.

I biglietti si possono acquistare in prevendita presso la ticketteria di Via Gemito o in alternativa all’ apposita biglietteria all’ingresso del Belvedere di San Leucio.