UN’ESTATE DA RE : ALLA CROCE ROSSA- CASERTA AFFIDATA L’ASSISTENZA SANITARIA DELLA MANIFESTAZIONE

Caserta . Da mercoledì’ 13 luglio 2023 , ha avuto inizio l’ ottava edizione di ” Un’ Estate da Re ” una rassegna diventata l’appuntamento estivo da non perdere alla Reggia di Caserta per tutti gli appassionati della grande musica. la Kermesse è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.

Anche quest’ anno ,gli organizzatori della manifestazione ,hanno voluto affidare alla Croce Rossa Italiana- Comitato di Caserta- l’ assistenza sanitaria per garantire sicurezza a tutte le persone che assisteranno alle 5 serate previste che si concluderanno giovedì 3 agosto con l’ esibizione di Placido Domingo – La notte delle stelle.

La CRI -Caserta, di cui è Presidente Teresa Natale, è diventata , sotto l’ aspetto della sicurezza e della credibilità ,una vera e propria eccellenza del nostro territorio .

” Abbiamo messo in campo ben quattro ambulanze – ha spiegato il Presidente Cri- Caserta Teresa Natale – e ,per garantire un piano sicurezza sanitario affidabile e sicuro – ha continuato- abbiamo chiamato in causa un medico e ben 5 squadre di soccorritori appiedati . Lasciatemi ringraziare , come sempre, i volontari CRI– ha concluso il Presidente Natale- senza il loro immenso lavoro tutto cio’ non sarebbe possibile.

Queste gli eventi in programma

13 luglio – Vanvitelli All’ Opera – live streaming

22 luglio – Roberto Bolle And Friends

24-25 luglio –Zucchero ” Sugar” Fornaciari – World Wild Tour

3 agosto – Placindo Domingo – La notte delle stelle