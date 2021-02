Università Vanvitelli: ripartono le lezioni in presenza

Di Ines Ranieri

Caserta. Un respiro di sollievo per tutti gli studenti che hanno vissuto in questi mesi l’esperienza telematica universitaria. È infatti da quasi un anno che è stato adottato il metodo online sulla piattaforma teams per ricevimenti, corsi, lauree e convegni. Non tutti hanno percepito come positiva questa esperienza.

“il confronto diretto con i professori, lo scambio di idee con i colleghi, vivere l’università mi manca molto” racconta una corsista. “mi sono laureata il 17 Marzo 2020 in pieno covid in modalità online: mi è sembrato molto strano non poter gioire nella sede a cui ho dedicato molti anni di studio “.

Ma c’è anche chi loda questo approccio “sono uno studente fuori sede: attraverso la piattaforma ho potuto seguire le mie passioni comodamente a casa senza dovermi incanalare nel traffico e rischiare di perdere le coincidenze dei treni. Non ho perso neanche una lezione” racconta un giovane universitario.

“la chiusura della biblioteca universitaria ha destabilizzato le mie ricerche per la tesi” confida un’altra ragazza” sono molto felice di poter finalmente ritornare a seguire de visu le lezioni”

La prenotazione per assistere alle lezioni dovrà essere effettuata confermando il preavviso di partecipazione tramite l’app Restart e compilando l autocertificazione covid. Le lauree avverranno in sede, gli studenti riceveranno un preavviso 30 giorni prima. I progetti Erasmus e di scambio rimangono sospesi rispettando le disposizioni del DPCM del 14/01/2021. Gli esami torneranno ad essere effettuati in presenza. Le biblioteche e le segreterie didattiche torneranno ad essere agibili previa prenotazione.