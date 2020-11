MONDRAGONE – Un 58enne di Mondragone, già noto alle forze dell’ordine, ha travolto con la propria vettura K.J. 46enne. La donna è morta sul colpo. Il tutto è avvenuto pochi giorni fa lungo la via Appia Antica. Il 58enne, risultato positivo al test alcolemico, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, non avrebbe visto l’uomo passeggiare sul ciglio della strada. Allertati immediatamente i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare la morte di K.J.