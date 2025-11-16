Uomo trovato ucciso a coltellate: tre arrestati

Eboli. Tragedia nella frazione, dove un uomo di trentacinque anni, di Nazionalità Marocchina, al culmine di una grave lite, è stato accoltellato da tre connazionali.

I Carabinieri sono giunti, sollecitati per la lite, presso l’abitazione di uno degli extracomunitari, trovando il cadavere e riuscendo, successivamente, ad individuare tre uomini presenti all’interno dell’abitazione, al momento del litigio.

Gli stessi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati accompagnati nel carcere di Fuorni in stato di fermo di indiziato di delitto.

Gli indagati sono due giovani di 28 e 33 anni, di cui uno regolare sul territorio nazionale e uno in attesa di permesso per motivi umanitari, ed una donna di 34 anni, allo stato irregolare.

La vittima è risultata essere irregolare sul territorio nazionale.

Non sono ancora noti i motivi della lite, su cui si sta procedendo ad indagare.