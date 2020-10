Urgente. Cercasi docenti di scuola primaria

Raccogliamo l’ appello della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Pianoro a Bologna.

Ha urgenza di personale docente per la scuola primaria. Servono a tutta la provincia docenti scuola primaria preferibilmente in possesso di laurea in scienze della formazione primaria (o iscritte all’università ) o lauree affini (psicologia, pedagogia) o diploma magistrale o socio pedagogico conseguito entro il 2002.

A quanto ci riferisce, la carenza di personale c’è per tutta la provincia di Bologna e anche in tutta la regione Emilia – Romagna. Chi avesse i requisiti richiesti può contattare la scuola indicata.

Si chiede di dare ampia diffusione a questa informazione.