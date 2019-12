Urina per strada a Marcianise

MARCIANISE – Un uomo 46enne, ieri pomeriggio, ha urinato nei pressi di alcune abitazioni. L’uomo è stato segnalato immediatamente alle forze dell’ordine. Non appena l’uomo è stato raggiunto da due vigili urbani, questi ha aggredito gli agenti, i quali hanno avuto non poche difficoltà a portarlo al comando. Il tutto è avvenuto nei pressi di via San Giuliano.

L’uomo, identificato e di origine ucraina, è stato arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale e sottoposto agli arresti domiciliari.