AVERSA – V Domenica di Pasqua 2020, il commento di Mons. Angelo Spinillo. Gesù Risorto è via, verità e vita: come i suoi discepoli, anche noi credenti prendiamo esempio dalla sua passione e dal suo sacrificio

Nella quinta domenica di Pasqua, che ci guida a passi veloci verso la Pentecoste, Gesù si mostra come la via che conduce all’incontro con la verità e con la vita. Come la comunità dei suoi discepoli, anche noi credenti possiamo e dobbiamo prendere come esempio la sua passione e il suo sacrificio.

Saper essere sempre uniti a lui lungo il cammino, fidarci della sua parola e della sua guida, vivere intensamente attraverso la testimonianza personale: ecco cosa significa incarnare la stessa passione del Cristo Risorto, che l’apostolo Pietro paragona alla pietra fondamentale sulla quale vanno ad incastrarsi tutte le altre per far sì che l’edificio venga eretto stabile e forte.

Una passione di bene, per la verità e per la carità che passa attraverso l’offerta di noi: questa è la certezza che camminiamo con Gesù sulla via per essere nella verità e nella vita.