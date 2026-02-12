Valeria Golino e Jasmine Trinca alla presentazione de “La Gioia”

Le attrici Valeria Golino e Jasmine Trinca ed il regista Nicolangelo Gelormini saranno ospiti del Teatro Ricciardi sabato 21 febbraio alle ore 19.30 in occasione della presentazione del film La gioia, presentato a Venezia nella sezione Giornate degli Autori.

Il film prende spunto da un fatto di cronaca avvenuto tra il 2015 ed il 2016 nel Canavese per poi allontanarsene e raccontare soprattutto i meccanismi che sono alla base di una manipolazione psicologica. Valeria Golino interpreta una introversa e riservata insegnante di francese che stabilisce un insano legame con Alessio, uno svogliato studente, interpretato da Saul Nanni. Il cast è meravigliosamente arricchito dalle interpretazioni di Jasmine Trinca e di Francesco Colella.

Nicolangelo Gelormini è alla sua seconda regia, dopo aver conquistato il favore della critica con Fortuna, il suo folgorante esordio in cui aveva già diretto Valeria Golino, anch’esso ispirato ad un fatto di cronaca, la tragica fine di una bimba di 6 anni morta dopo essere precipitata dall’ottavo piano al Parco Verde di Caivano.

Valeria Golino ci offre ancora una volta un’interpretazione di grandissima intensità, questa volta resa ulteriormente interessante da una notevole trasformazione estetica. Il personaggio di Gioia si candida di diritto tra i più belli dell’intera stagione del cinema italiano e potrebbe arricchire il prestigioso palmares dell’attrice napoletana che vanta già 25 candidature e 4 statuette ai David di Donatello e 18 candidature e 6 premi ai Nastri d’argento.

Jasmine Trinca nel film è Carla, la madre di Alessio, una donna, che, come il figlio, ha votato la sua esistenza alla ricerca del denaro facile; un personaggio pieno di sfumature e complessitá che trova nel talento di Jasmine la sua più naturale interprete. Anche per la Trinca sarebbe troppo lungo elencare l’intero palmares che vanta in particolare 11 nomination e 2 premi ai David di Donatello, 8 nomination e 5 premi ai Nastri d’argento ed il premio Marcello Mastroianni alla Mostra di Arte Cinematografica di Venezia.