Valle di Maddaloni, al via la XXIX ed. della Festa della Mela ai piedi dell’acquedotto vanvitelliano

VALLE DI MADDALONI (Caserta) – Giungono le prime indiscrezioni circa la consueta “Festa della Mela Annurca di Valle di Maddaloni” che si tiene a Valle di Maddaloni e che questa’anno giunge alla XXIX edizione. Come riferiscono gli organizzatori: «Ci sono abitudini che non ci si stanca mai di rinnovare!» anche per quest’anno si attendono interessanti sorprese dal 20 al 22 ottobre 2023. L’organizzazione è della Pro Loco Valle presieduta da Domenico Mauro, con il patrocini principali del Comune di Valle di Maddaloni e l’Ente Pro Loco Italiane. A questi si aggiungono quello della Regione Campania, Provincia di Caserta, Reggia di Caserta, EPT Caserta, e tanti altri patrocini pubblici e privati nonché partner territoriali anche di supporto con la protezione civile e le diverso forze dell’ordine.

La “Festa della Mela Annurca di Valle di Maddaloni” non accenna ad invecchiare, anzi: con un rinnovato volto e sempre nuovi volontari, si appresta a offrire un momento indimenticabile per festeggiare la “regina delle mele”, l’annurca, l’unica originaria, da quanto apprendiamo, dell’Italia meridionale recentemente insignita della denominazione IGP.

È dunque la “Mela Annurca” dal gradevole sapore, ricchissima di vitamine, minerali e fibre, salutare per l’apparato muscolare e nervoso, idonea per la prevenzione del colesterolo e la pulizia delle arterie, la regina incontrastata dell’evento che in Valle di Maddaloni convoglierà migliaia di cittadini dal 20 al 22 ottobre 2023.

E proprio qui nel casertano, Valle di Maddaloni, la cittadina del casertano posta alle porte della Valle Telesina famosa per i suoi Ponti della Valle patrimonio dell’UNESCO, l’ardita costruzione di ingegneria idraulica realizzata da Luigi Vanvitelli per portare l’acqua alla Reggia di Caserta, la festeggia ogni anno con una festa “la mela annurca”.

Momenti di appuntamenti informativi e formativi e ancora degustativi enogastronomici la faranno da padroni, e il tutto sarà condito da spettacoli itineranti in piazza, visite guidate con i ragazzi della scuola media locale nel centro storico del paese e ancora visite guidate con la collaborazione della Reggia di Caserta all’Acquedotto Carolino (nell’anno celebrativo di Vanvitelli). Altri momenti culturali in calendario sono la presentazione del libro “In bici nei dintorni della Reggia di Caserta” e il convegno sulle mela annurca che ottimamente si abbina, durante la festa, alla presenza di molti melicoltori con mela annurca.

Gli organizzatori in relazione al periodo ci riferiscono che questo è il migliore momento per cucinare la mela, infatti, “perché la Festa vuole mettersi in discussione anche in questo; stand gastronomici, tanti, cucineranno la mela nei modi più svariati: dalla torta di mele della nonna agli æbleskiver, o più comunemente frittelle di mele, passando per specialità salate, liquori, e confetture”.

E c’è ancora da aggiungere che “La Pro loco “Valle” ha ben pensato di movimentare un po’ il paese creando una vera e propria competizione a suon di mele: infatti, casalinghe e non, appassionati e chef improvvisati, potranno lasciare in omaggio un loro dolce allo stand ufficiale della Pro Loco dove i volontari provvederanno a farli degugastare agli ospiti che giungeranno da tutta Italia”.

L’appuntamento di Valle di Maddaloni e da decenni tra i più attesi e rinomati della Regione Campania, ed è patrocinato e messo in calendario delle attività dell’APLI – Associazione Italiana Pro Loco.

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina social della Pro Loco “Valle” https://www.facebook.com/prolocovalledimaddaloni/

Naturalmente per essere aggiornati sulle novità sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook “ProLoco Valle di Maddaloni”, al profilo Twitter “@prolocovalle”, a quello Instagram “prolocovalle” o al sito internet: www.prolocovalle.com.